Inauguran octavo MIFAM y presenta la estrategia de digitalización MIPyMES

El alcalde Marco Bonilla inaugurará el octavo Módulo de Impulso a la Economía Familiar (MIFAM), ubicado en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus II, donde será la propia universidad la encargada de coordinar y operar este nuevo punto de atención para emprendedores y microempresarios locales.

Desde su lanzamiento, el MIFAM ha proporcionado servicios esenciales como asesoría en financiamiento, diagnósticos de negocio, coaching personalizado, vinculación con programas de apoyo al emprendedor, entre otros beneficios.

Por otra parte, presentará la estrategia de digitalización MIPyMES, la cual busca preparar a los negocios chihuahuenses ante los nuevos retos, con un plan enfocado en cuatro áreas: diagnóstico, mentoría, cursos y capacitaciones, e infraestructura digital, que servirán de base para que emprendedores y empresarios puedan adoptar herramientas tecnológicas en sus procesos.

Se busca que se las empresas digitalicen sus procesos y servicios, que se integren al comercio electrónico y que utilicen la automatización para optimizar sus operaciones. Dentro de este plan, se ofrecerán cursos y capacitaciones especializadas, para lograr dichos objetivos, a la par de que se pondrán a disposición herramientas digitales innovadoras.