México compra 4 de cada 10 litros de gasolina estadounidense exportada.

El Economista

México se mantiene como el principal destino de las exportaciones de gasolina de Estados Unidos, concentrando más del 40% del total.

La dependencia energética de México respecto a Estados Unidos sigue siendo significativa, particularmente en el mercado de combustibles: el país concentra el 43.2% de las exportaciones totales de gasolina estadounidense, posicionándose como el principal comprador con amplia diferencia frente a otras naciones de la región.

Muy por detrás aparecen países como Guatemala (5.5%), Colombia (5.3%) y Costa Rica (4.7%), lo que evidencia la alta concentración del mercado en México.

En términos de volumen, esto equivale a alrededor de 367 mil barriles diarios importados por México, una cifra que supera ampliamente a cualquier otro socio comercial en este rubro, tal volumen, de acuerdo con datos de la Energy Information Administration.

Otros mercados relevantes incluyen Trinidad y Tobago (4.4%), Puerto Rico (3.9%) y República Dominicana (3.7%), aunque ninguno se acerca al peso que tiene México en la estructura de exportaciones estadounidenses de gasolina. Incluso países como Chile y Ecuador se ubican por debajo del 3.5%, confirmando que la demanda mexicana domina claramente este flujo comercial.

Este patrón refleja no solo la cercanía geográfica, sino también limitaciones estructurales en la capacidad de refinación de México. A pesar de los esfuerzos por incrementar la producción interna, el país sigue dependiendo de importaciones para cubrir su demanda, lo que lo vuelve especialmente sensible a cambios en precios internacionales, logística y política energética bilateral.