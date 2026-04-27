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México compra 4 de cada 10 litros de gasolina estadounidense exportada.

La redaccióndestacadogasolina estadounidensemexico

El Economista

México se mantiene como el principal destino de las exportaciones de gasolina de Estados Unidos, concentrando más del 40% del total.

La dependencia energética de México respecto a Estados Unidos sigue siendo significativa, particularmente en el mercado de combustibles: el país concentra el 43.2% de las exportaciones totales de gasolina estadounidense, posicionándose como el principal comprador con amplia diferencia frente a otras naciones de la región.

Muy por detrás aparecen países como Guatemala (5.5%), Colombia (5.3%) y Costa Rica (4.7%), lo que evidencia la alta concentración del mercado en México.

En términos de volumen, esto equivale a alrededor de 367 mil barriles diarios importados por México, una cifra que supera ampliamente a cualquier otro socio comercial en este rubro, tal volumen, de acuerdo con datos de la Energy Information Administration.

Otros mercados relevantes incluyen Trinidad y Tobago (4.4%), Puerto Rico (3.9%) y República Dominicana (3.7%), aunque ninguno se acerca al peso que tiene México en la estructura de exportaciones estadounidenses de gasolina. Incluso países como Chile y Ecuador se ubican por debajo del 3.5%, confirmando que la demanda mexicana domina claramente este flujo comercial.

Este patrón refleja no solo la cercanía geográfica, sino también limitaciones estructurales en la capacidad de refinación de México. A pesar de los esfuerzos por incrementar la producción interna, el país sigue dependiendo de importaciones para cubrir su demanda, lo que lo vuelve especialmente sensible a cambios en precios internacionales, logística y política energética bilateral.

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