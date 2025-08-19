Supervisa alcalde Bonilla alumbrado público en colonia Villa Nueva.
- Este sector tuvo una reciente modernización de antiguas luminarias a nueva tecnología LED
H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 19 de agosto de 2025.- El alcalde Marco Bonilla, recorrió calles de la colonia Villa Nueva, al norte de la ciudad, para supervisar el funcionamiento de la modernización de alumbrado público a luz LED.
Junto a directores del Gobierno Municipal, el Alcalde visitó diversos hogares para escuchar de primera mano a los vecinos y atender sus necesidades.
La zona tuvo un reciente cambio de luminarias, donde tan solo en las colonias como la Villa Nueva y Villa Vieja, se sustituyeron más de 600 lámparas a luz LED con una inversión de más de 3 millones de pesos.
Esto suma a la reciente reconversión de alumbrado de un sector que incluye a las colonias ya mencionadas y otras como la Revolución, CDP y 2 de junio, donde un total de más 40 mil chihuahuenses fueron beneficiados con la sustitución de mil 900 luminarias viejas por nueva tecnología LED.
Durante el recorrido, las y los colonos agradecieron esta modernización de sus calles con comentarios como: “alumbran mejor las nuevas lámparas”, “muy bonitas las calles con las nuevas luces, están más iluminadas que con las otras”.
Finalmente, una de las acciones que se realizaron durante esta visita del Alcalde, fue la colocación de un reflector para iluminar más un tramo de una calle, acción que agradecieron los vecinos a quienes les faltaba visibilidad en esta zona.