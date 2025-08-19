Amplían JCAS y JMAS red de agua y alcantarillado en beneficio de 175 familias de Ojinaga.

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ojinaga, entregaron e iniciaron proyectos de infraestructura hidráulica que mejorarán la calidad de vida de 175 familias.

En la colonia Valles del Sol, se entregó la ampliación de 1,600 metros de red de distribución de agua potable, con una inversión cercana a los 250 mil pesos, que beneficiará a 50 familias de la zona.

Después, en la colonia Tecnológico e Industrial, se inició el Proyecto Rastro, que contempla la ampliación de la red de alcantarillado sanitario sobre la calle 24, entre Morelos y Hombres Ilustres, obra a la cual se destinarán 750 mil pesos, en respaldo a 125 familias.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, dijo que es fundamental el impacto directo que estas acciones tienen en la vida de las personas, y destacó que, aunque no siempre se vean, las redes de agua y alcantarillado son las que realmente dan dignidad y bienestar a las familias.

El funcionario subrayó que estas inversiones generan cambios profundos y a la vez refrendan el compromiso con el desarrollo, la salud y el bienestar a las familias ojinaguenses.