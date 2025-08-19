Feria de Productores de San Juanito genera derrama económica superior a los 400 mil pesos.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que la Feria de Productores, que se realizó este fin de semana en San Juanito, municipio de Bocoyna, dejó una derrama económica de 415 mil pesos en beneficio de los 70 expositores.

Mediante este evento los emprendedores promovieron productos como artesanías, alimentos envasados, platillos típicos, ropa tradicional y creaciones que reflejan la riqueza cultural de Chihuahua.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, dijo que los ingresos generados, producto de la venta efectuada en la Feria, serán aprovechados íntegramente por cada participante, como una forma de impulsar la economía de los habitantes de la Sierra Tarahumara.