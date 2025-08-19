Inicia Municipio pago de becas académicas para nivel superior.

Del 18 al 29 de agosto en Scotiabank, consulta requisitos.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, informa que del 18 al 29 de agosto se llevará a cabo el pago de becas académicas “Mi Beca Chihuahua”, en sus modalidades Excelencia Académica y Formación, dirigidas a estudiantes de nivel superior.

Para efectuar el cobro, es indispensable presentar el número de folio del beneficiario y una identificación oficial vigente. Los pagos se realizan en ventanilla de cualquiera de las sucursales de Banco Scotiabank en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas.

Los beneficiarios pueden verificar los resultados a través del sitio web oficial del Gobierno Municipal: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias o en las redes sociales institucionales.

Se exhorta a acudir dentro del periodo asignado, a fin de asegurar la recepción oportuna del apoyo económico. Cabe recordar que ya se ha efectuado el pago correspondiente al nivel preescolar y primaria.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 072, extensiones 6520 o 6566, con la línea directa del Departamento de Fomento Educativo o acudir a las oficinas ubicadas en avenida Juárez esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro. El horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.