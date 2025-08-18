¿Quieres esterilizar a tu mascota? Agenda cita en el Esterimóvil de Municipio
La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, invita a las y los interesados en esterilizar a sus perros y gatos, de forma gratuita, a programar su cita en el Esterimóvil marcando al teléfono 614-438-91-96.
Esta semana, del 18 al 29 de agosto, el Esterimóvil estará en la tercera etapa del Polideportivo Luis H. Álvarez, entre las calles Monte Naranjo y Monte Wilson, de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 15:00 horas.
Una vez agendada la cita, deben cumplir con los siguientes requisitos:
- No alimentar al animal 12 horas antes de la cita (en el caso de cachorros, ocho horas antes).
- No ofrecer líquidos tres horas antes de la cita.
- Presentar al animal limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.
- Llevarlo con collar, correa o en transportadora.
- Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.
- Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.
- Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.