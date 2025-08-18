¿Quieres esterilizar a tu mascota? Agenda cita en el Esterimóvil de Municipio

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, invita a las y los interesados en esterilizar a sus perros y gatos, de forma gratuita, a programar su cita en el Esterimóvil marcando al teléfono 614-438-91-96.

Esta semana, del 18 al 29 de agosto, el Esterimóvil estará en la tercera etapa del Polideportivo Luis H. Álvarez, entre las calles Monte Naranjo y Monte Wilson, de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 15:00 horas.

Una vez agendada la cita, deben cumplir con los siguientes requisitos:

No alimentar al animal 12 horas antes de la cita (en el caso de cachorros, ocho horas antes).

No ofrecer líquidos tres horas antes de la cita.

Presentar al animal limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.

Llevarlo con collar, correa o en transportadora.

Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.

Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.

Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.