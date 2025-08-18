Publican licitación para construir paso superior en cruce de Nogales e Industrias

El alcalde Marco Bonilla informó en entrevista que ya fue publicada la licitación pública para la construcción de uno de los tres pasos superiores prometidos durante su campaña: el puente ubicado en el cruce de las avenidas Nogales e Industrias.

El edil destacó que las bases pueden consultarse en el portal oficial del Municipio y subrayó que el proceso será totalmente público y transparente, ya que las reuniones de los participantes se transmiten en vivo. Además, cualquier ciudadano interesado puede inscribirse para presenciar el procedimiento, el cual también contará con la supervisión de un Observador Ciudadano.

Respecto al paso superior en la carretera Aldama y Fuerza Aérea, Bonilla explicó que el proyecto aún se encuentra en etapa de ajustes técnicos relacionados con los planos, aunque confió en que en un plazo máximo de 15 días se publique igualmente la convocatoria de licitación.

En el caso de la gaza ubicada en el cruce de Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud, señaló que ya se cuenta con el proyecto ejecutivo y únicamente se afinan detalles relacionados con permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La expectativa es iniciar el proceso licitatorio a finales de septiembre o principios de octubre.

Cabe recordar que para la realización de estas tres obras viales, el Municipio contrató un crédito a corto plazo con el banco Santander por un monto de 570 millones de pesos.