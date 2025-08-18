Saldo blanco y sin incidentes concierto de Shakira: Policía Municipal tras operativo

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), informa que el evento de la cantante Shakira que se llevó a cabo ayer por la noche, y que aglomeró aproximadamente 30 mil asistentes, transcurrió con tranquilidad y sin incidentes.

Para el operativo de seguridad implementando por parte de la corporación capitalina, se instaló un dispositivo de seguridad que incluyó 210 elementos de policía y bomberos para resguardar el recinto junto a policías de otras corporaciones, coordinando dichas acciones con el Centro de Mando Móvil, C4, y un dron de la Unidad de Operaciones Aéreas.

Los elementos se apoyaron con 23 unidades para sus recorridos estratégicos en las inmediaciones del inmueble e hicieron recorridos y vigilancia en puntos fijos para garantizar la paz, el orden y la tranquilidad.

Los agentes cubrieron su turno desde las 5:00 de la tarde hasta pasada la medianoche, periodo que abarca mucho antes de iniciar el concierto, hasta que el sitio del escenario fue desocupado por los fans de Shakira