Salud analiza presunto fallecimiento por dengue en Meoqui

La Secretaría de Salud del Estado investiga la muerte de una persona que podría estar relacionada con el virus del dengue, lo que convertiría este caso en el primero con desenlace fatal en la región.

El titular de la dependencia, Gilberto Baeza, explicó que se esperan los resultados de laboratorio para confirmar si el deceso está vinculado a la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Mientras tanto, se han reforzado las acciones de prevención en la zona.

“Todavía no tenemos la confirmación oficial ni la información completa sobre la persona fallecida, pero en cuanto la tengamos será dada a conocer”, señaló el funcionario.

Autoridades sanitarias realizan fumigaciones y campañas de eliminación de criaderos de mosquitos en Meoqui, al tiempo que exhortan a la población a mantener patios y recipientes libres de agua acumulada para evitar la proliferación del insecto.

El dengue puede provocar fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar en músculos y articulaciones, y en casos graves, complicaciones que ponen en riesgo la vida.