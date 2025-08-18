Hay buenos perfiles para el PAN Municipal: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla, fue cuestionado respecto a las elecciones del PAN Municipal, a lo que dijo, fuera confrontaciones se necesita liderazgo para toda la ciudad por lo que como militante apoyará a quien así lo demuestre.

“El panismo requiere desde mi perspectiva, liderazgos que unan, que sumen, no que dividan, no que segmenten y que nos mantenga como nos hemos mantenido durante los últimos nueve años, bien unidos”, agregó.

El edil capitalino refirió que los personajes que han demostrado interés de participar en la elección son buenos perfiles y por ello está seguro que se tendrá una buena presidenta o presidente en el comité municipal una vez finalice la dirigencia de Sarahí Franklyn.

Cabe recordar que hasta la fecha tres personas hicieron público su interés por la dirigencia entre ellos el regidor Felix Martínez, Daniel Terrazas, Pamela Montes y René Rascón.

La convocatoria de registro finalizará el 25 de agosto, con lo previsto de hacer la asamblea el 14 de septiembre.