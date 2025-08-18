Sostiene Maru reunión con autoridades federales para combatir violencia

La gobernadora María Eugenia Campos Galván informó que sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y estrategias de prevención de violencia en el estado.

La mandataria estatal señaló que, aunque no puede detallar las acciones específicas, existen dos vertientes de trabajo coordinado con autoridades federales y estatales, enfocadas en el combate a la violencia y el control de armas en Chihuahua.

“Esto también es un mensaje a la presidenta de México, para que conozca el trabajo que estamos realizando en la entidad en materia de prevención, control de armas y atención a generadores de violencia.

Estamos muy coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública”, expresó Campos Galván.

La gobernadora destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para garantizar resultados efectivos en la seguridad de la población y reiteró su compromiso con la coordinación constante entre los diferentes niveles de gobiern