Presenta DIF campaña “Creciendo Libres”, para erradicar la violencia vs NNA

Con el firme compromiso de erradicar cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y de garantizar la protección plena de sus derechos, la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), Rubí Enríquez, presentó la campaña “Creciendo Libres”.

El evento contó con la presencia del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y de Nashieli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Asimismo, reunió a diputadas y diputados federales y locales, funcionarias y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, líderes empresariales, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil y religiosas, con el propósito de sumar voluntades en la protección de las infancias.

A través de esta campaña, el Gobierno Municipal, mediante el DIF, busca erradicar la violencia en todas sus formas y garantizar que cada niña, niño y adolescente de Juárez crezca protegido, escuchado y respetado.

La estrategia contempla acciones de prevención, visibilizando los derechos, y educando en el respeto, para crear entornos seguros.

“Nuestro mensaje es claro y contundente: la violencia no educa; necesitamos reemplazar esa narrativa por una cultura de cuidado, empatía y respeto”, expresó la Presidenta del DIF Municipal.

Agregó que entre 2024 y 2023 se registraron 4,344 víctimas menores de edad por delitos como violencia familiar, abuso sexual, y omisión de cuidados.”Como Presidente Municipal ratifico mi compromiso de seguir trabajando para que este Eje Transversal sea una realidad y sigamos trabajando en tierra fértil para lograr una mejor sociedad”, expresó el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Como parte de la jornada, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ofreció, ante más de 600 personas, la conferencia magistral “Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, donde subrayó la importancia de reconocer la importancia de visibilizar los derechos de la niñez y que se priorice su bienestar y desarrollo integral.

Ramírez es promotora y defensora de los derechos humanos, con más de 40 años de trayectoria en México.

Especialista en Investigación Educativa y Ejercicio de la Docencia por la UNAM; Diplomada en Planeación por la misma casa de estudios, así como en Gobierno Local, Seguridad y Justicia.

Además ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en diversas temáticas sociales.