Bárbara de Regil lanza reto a Alana Flores

fuente: unotv

Palacio de los Deportes fue escenario de una noche vibrante con la primera edición de Supernova Strikers 2025, evento que mezcló espectáculo, entretenimiento e intensidad arriba del ring. La gran protagonista fue Alana Flores, quien se impuso a Gala Montes en la pelea estelar y levantó el cinturón de campeona.

Sin embargo, la velada dio un giro inesperado cuando, desde las gradas, la actriz mexicana Bárbara de Regil sorprendió al público lanzando un reto directo a la nueva monarca, encendiendo de inmediato la expectativa para lo que podría ser un enfrentamiento histórico en 2026.

Mientras celebraba su victoria, Alana fue interpelada por Bárbara, quien levantó la mano para desafiarla el próximo año:

“Había escuchado que la que me quería retar eras tú”, señaló la actriz.

La campeona no dudó en responder con humor y picardía:

“Teníamos planeado algo a principios de año, ¿no? pero Rosario Tijeras se entrometió… te espero”, dijo en referencia al personaje más icónico de Bárbara de Regil.

Ambas revelaron que este combate estuvo cerca de realizarse en esta primera edición del torneo, pero los compromisos de la actriz lo impidieron. Aun así, Bárbara reiteró que si sus proyectos laborales lo permiten, estará arriba del ring el próximo año.

“Rosario Tijeras me quitó el honor de poder estar en este ring, pero si me lo permite en 2026 estaré contigo. Sería un honor, eres una chingona y muchas felicidades”, expresó.