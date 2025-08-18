Pausarán actividades centros comunitarios y CEDEFAM por mantenimiento

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, informa a la ciudadanía en general que los 42 centros comunitarios y seis Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) pausarán sus actividades a partir de este lunes 18 de agosto, reanudándose el lunes 1 de septiembre.

Lo anterior con motivo de brindar mantenimiento integral a estos espacios, visitados diariamente por miles de familias chihuahuenses, así como para capacitar al personal que forma parte de su operación y atención al público.

Estos centros ofrecen una amplia variedad de actividades y servicios para todas las edades.

Las familias pueden disfrutar de sus actividades favoritas, como clases de danza, música, manualidades, así como deportes para niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Algunos de ellos cuentan con un Club del Abuelo, espacio dedicado especialmente a personas mayores, donde pueden convivir, ejercitarse y participar en actividades que promueven una vida activa y saludable.

Además, se ofrecen servicios como atención médica general, asesoría psicológica, consultas dentales y orientación nutricional; así como diversos apoyos sociales que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.