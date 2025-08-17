Ha atendido Bomberos más de 400 intervenciones de rescate y captura de animales silvestres.

Exhortan a la población a tomar medidas de prevención para no tener algún incidente con las diferentes especies.

El Heroico Cuerpo de Bomberos, en lo que va del año, ha participado en 409 intervenciones de captura y rescate de fauna silvestre, donde se involucraron aves, mamíferos y serpientes, por lo que exhortan a estar alerta ante los avistamientos de estos animales ya que en temporada de lluvias se intensifican avistamientos.

En estos casos el trabajo de los Bomberos consiste en la captura y/o rescate de las especies y seguir los protocolos establecidos, para resguardarlos temporalmente hasta su entrega a PROFEPA o en su caso ser devueltos de manera segura a su hábitat natural.

Se han capturado diversas especies como búhos, pumas, zarigüeyas, gatos monteses, jabalíes, coyotes y serpientes, de estas últimas se han capturado 121 caseras y 16 víboras de cascabel, por lo que es importante tomar las medidas de prevención ya que una mordedura de este reptil, puede ser mortal si no se atiende rápido.

Asimismo, la corporación recomienda a la ciudadanía mantener la calma y seguir las medidas de precaución al encontrarse con fauna silvestre, evitando poner en riesgo su integridad y la de los animales siguiendo algunas recomendaciones como:

Mantén la calma, aléjate y no los molestes.

No intentes atraparlos.

En caso de avistar una serpiente de cascabel, aléjate de inmediato y no intentes dañarla.

Mantén los patios y frentes de los domicilios limpios y sin acumulación de escombros.

Si tienes algún avistamiento de algún animal silvestre, marca de inmediato al 9-1-1 o reporta a través de la app Marca el Cambio.