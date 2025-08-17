Más de 31 mil 900 personas atendidas con programa del Municipio “Patio de Mi Casa” en lo que va del año.

Dan a conocer las intervenciones que se tendrán en agosto.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa que el programa “Patio de Mi Casa” en lo que va del año, ha beneficiado directamente a 31 mil 958 habitantes de 39 colonias, mientras que 111 mil 853 personas han resultado beneficiadas de manera indirecta.

Lo anterior con acciones como la recolección de 212 mil tiliches, 3 mil 932 ectodesparasitaciones realizadas y 31 mil 598 fumigaciones peridomiciliares, contribuyendo así a la prevención de enfermedades transmitidas por garrapatas.

Se recuerda que durante el mes de agosto, el programa visitará las siguientes colonias:

Martes 19 de agosto Colonia Cerro Prieto.

Jueves 21 de agosto Colonia Genaro Vázquez.

Viernes 22 de agosto Colonia Margarita Maza de Juárez.

Martes 26 de agosto Colonia Tierra y Libertad.

Jueves 28 de agosto Colonia El Refugio.

Viernes 29 de agosto Colonia Las Margaritas.

Los servicios a los que las familias de estas colonias podrán acceder incluyen la ectodesparasitación (aplicación de garrapaticida en el lomo de las mascotas), fumigación al exterior de los domicilios y el Destilichadero, con el fin de evitar la acumulación de ácaros y parásitos. Estas acciones se realizan de manera gratuita en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Este programa es realizado en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 1 del Sector Salud del Gobierno del Estado, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, con el objetivo de disminuir el riesgo de mordeduras de garrapata.