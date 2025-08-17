HomeLocalMás de 31 mil 900 personas atendidas con programa del Municipio “Patio de Mi Casa” en lo que va del año.
Local

Más de 31 mil 900 personas atendidas con programa del Municipio “Patio de Mi Casa” en lo que va del año.

La redacciónpatio de mi casa
  • Dan a conocer las intervenciones que se tendrán en agosto.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa que el programa “Patio de Mi Casa” en lo que va del año, ha beneficiado directamente a 31 mil 958 habitantes de 39 colonias, mientras que 111 mil 853 personas han resultado beneficiadas de manera indirecta.

Lo anterior con acciones como la recolección de 212 mil tiliches, 3 mil 932 ectodesparasitaciones realizadas y 31 mil 598 fumigaciones peridomiciliares, contribuyendo así a la prevención de enfermedades transmitidas por garrapatas.

Se recuerda que durante el mes de agosto, el programa visitará las siguientes colonias:

  • Martes 19 de agosto Colonia Cerro Prieto.
  • Jueves 21 de agosto Colonia Genaro Vázquez.
  • Viernes 22 de agosto Colonia Margarita Maza de Juárez.
  • Martes 26 de agosto Colonia Tierra y Libertad.
  • Jueves 28 de agosto Colonia El Refugio.
  • Viernes 29 de agosto Colonia Las Margaritas.

Los servicios a los que las familias de estas colonias podrán acceder incluyen la ectodesparasitación (aplicación de garrapaticida en el lomo de las mascotas), fumigación al exterior de los domicilios y el Destilichadero, con el fin de evitar la acumulación de ácaros y parásitos. Estas acciones se realizan de manera gratuita en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Este programa es realizado en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 1 del Sector Salud del Gobierno del Estado, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, con el objetivo de disminuir el riesgo de mordeduras de garrapata.

Tags :patio de mi casa