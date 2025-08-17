Estará Destilichadero en ocho colonias del 18 al 23 de agosto.

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 18 al 23 de agosto en seis colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, mientras que el sábado de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 18 de agosto

Colonias: Luis Fuentes Mares, José Vasconcelos, Los Portales

Cuadrante: Prieto Luján, Hidroeléctrica de Chicoasén, Av. Los Arcos, Av. Tecnológico

Contenedor: Portal Griego y Puerta Labrada (en parque)

Martes 19 de agosto

Colonia: Cerro Prieto

Cuadrante: Óscar Ornelas, Av. Juárez, Teotepec, Cerro del Mimbre

Contenedor: Óscar Ornelas y Av. Juárez

Miércoles 20 de agosto

Colonia: Villa Nueva

Cuadrante: Tecnológico, Ma. Elena Hernández, Juan Escutia, Av. de las Industrias

Contenedor: Camilo Torres y Paracaidistas (en parque)

Jueves 21 de agosto

Colonia: Genaro Vázquez

Cuadrante: Gasoducto, Priv. de Samaniego, Perif. Francisco R. Almada, calle 100a

Contenedor: Buenavista y Batalla de Veracruz

Viernes 22 de agosto

Colonia: Margarita Maza de Juárez

Cuadrante: Vialidad CH-P, 80a, Gasoducto, Paso del Norte

Contenedor: 80a y Privada de Mina

Sábado 23 de agosto

Colonia: Santa Rita

Cuadrante: Jiménez, Ocampo, Coronado, Miguel Olea