PRI pedirá comparecencia de titular de Inegi por ‘dudas’ en reporte sobre pobreza.

Por: Sergio Ramírez

Cuestiona disminución de pobreza.

PRI pide a Inegi que explique cifras de pobreza que considera contradictorias, pues señala el aumento en carencias sociales y la falta de crecimiento.

El líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que solicitará la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Graciela Márquez ante la Cámara de Diputados, para que explique las contradicciones en el reporte sobre pobreza en México y la metodología utilizada, ya que, acusó, los resultados generan dudas.

En el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el priista, acompañado de los especialistas Miguel Ángel Sulub y Mario Di Costanzo, cuestionaron la veracidad de las cifras presentadas por el Inegi sobre la pobreza en México, y señalaron que en el anterior gobierno desaparecieron 523 programas presupuestarios entre 2015 y 2018.

Afirmó que pese a presumir la supuesta reducción en el número de pobres, con Morena las carencias sociales se dispararon de manera alarmante, ya que seis de cada diez mexicanos buscan el servicio médico en el sector privado.

Destacó que en seis años el país no creció, y cuestionó los señalamientos oficiales que dicen que el ingreso de las personas aumentó en 16 por ciento, lo que consideró bien, pero explicó que esto es esencialmente producto de las remesas y de los programas sociales que gracias al PRI están en la Constitución.

Con Enrique Peña Nieto, en Hidalgo la carencia de salud era del 14 por ciento. Con López Obrador subió al 43 por ciento; en Chiapas pasó del 15 por ciento al 63 por ciento, y en Puebla del 17 por ciento al 47 por ciento. Es decir, hoy casi la mitad de los mexicanos no tiene acceso a servicios médicos

Rubén Moreira, coordinador de los Diputados del PRI

Moreira refirió que actualmente, 44.5 millones de mexicanos no cuentan con servicios médicos y 62.7 millones carecen de seguridad social, mientras el gasto de bolsillo en salud ha aumentado más del 40 por ciento, alcanzando en promedio 6 mil 400 pesos anuales, lo que afecta principalmente a familias de menores ingresos.

A su vez, el abogado Miguel Ángel Sulub dijo que “el bienestar económico no puede evaluarse solo por el ingreso, ya que la pobreza también incluye seis carencias sociales: salud, educación, seguridad social, vivienda adecuada, servicios básicos y alimentación”.

El analista Francisco Lezama resaltó que, entre recortes y desaparición de programas, las entidades federativas dejaron de recibir cerca de 2.5 billones de pesos, equivalentes a casi el 30 por ciento del presupuesto nacional, con lo que se afecta a la ciudadanía en los servicios de salud, educativas e infraestructura.

Detalló que 523 programas presupuestarios vigentes entre 2015 y 2018 fueron eliminados en el gobierno de Morena, los cuales ejercían en promedio 3 mil 115 millones de pesos al año y uno de los sectores más golpeados fue el campo con recortes de 23 mil millones de pesos anuales.

