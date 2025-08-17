Arranca “Norte Sonoro” con masterclass del músico chihuahuense Adrián Terrazas-González.

-Este martes 19 de agosto a las 11 de la mañana, en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra”, con entrada libre

La Secretaría de Cultura invita a creadores musicales, artistas y público en general al arranque de “Norte Sonoro: Encuentro de Jazz en la Frontera”, con una clase magistral impartida por el multiinstrumentista chihuahuense Adrián Terrazas-González.

Este martes 19 de agosto, el reconocido músico encabezará la masterclass titulada “Improvisación, composición y ensamble”, en la que abordará estos conceptos y su importancia en el proceso creativo musical.

La actividad será en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra” de la ciudad de Chihuahua, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, con entrada libre para las y los interesados en adentrarse en el arte musical.

De igual manera, de 6 de la tarde a 9 de la noche, el productor ganador del premio Grammy ofrecerá de manera gratuita un concierto didáctico, en el que el público asistente podrá externar sus preguntas y conversar con el artista.

Terrazas-González es saxofonista y en su carrera artística, ha sido reconocido internacionalmente por haber sido miembro de la banda “The Mars Volta”.

Actualmente, lidera el proyecto “Pelirroja”, el cual es un laboratorio sonoro en el que convergen la improvisación, la música electrónica y la fuerza del jazz experimental.

La dependencia invita a la ciudadanía a mantenerse al tanto de la programación de “Norte Sonoro”, un proyecto que llevará el ritmo del jazz a la frontera con un arranque en la ciudad de Chihuahua.

