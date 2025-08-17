-Mediante ferias de salud, atención en campos agrícolas, módulos de vacunación en escuelas y recorridos casa por casa.

El Gobierno del Estado continúa con acciones para contener el brote de sarampión en la entidad, mismas que incluyen la instalación de módulos de vacunación en escuelas y centros comerciales, así como recorridos casa por casa para complementar los esquemas y aplicar las dosis de refuerzo.

Como parte de la estrategia, en días recientes personal de los Distritos de Salud de Chihuahua y Ciudad Juárez, acompañados por integrantes del Servicio Nacional de Salud y de Epidemiología, realizaron una Feria de Salud en la comunidad La Esperanza, ubicada en los límites del municipio de Chihuahua con Ahumada.

El objetivo fue otorgar atención médica, toma de muestras y detección de posibles casos de contagio, a fin de atenderlos oportunamente.

En el Salón de Usos Múltiples de la comunidad, se brindaron consultas médicas a 120 personas de la etnia Rarámuri, que laboran en el lugar como jornaleros agrícolas.

Además, se realizó la revisión y entrega de 210 Cartillas Nacionales de Salud, se complementaron esquemas de vacunación, se aplicaron 30 dosis de diversos biológicos, incluido el sarampión, y se tomaron muestras sanguíneas, mismas que fueron enviadas al laboratorio estatal para su análisis.

En la jornada también participó un equipo de vacunadores del estado de Colima, así como de la asociación internacional Médicos Sin Frontera, quienes apoyaron con consultas médicas, entrega de medicamento y aplicación de vacunas.

De igual manera, estuvieron presentes dos traductoras de la comunidad Rarámuri, las cuales apoyaron al personal médico durante las consultas, con el propósito de brindar un diagnóstico oportuno y asegurar una mejor comprensión del tratamiento.

Acciones como estas se mantendrán durante las siguientes semanas, con la finalidad de atender a la población más vulnerable y en zonas de mayor propagación, para así frenar la cadena de contagio de sarampión y preservar la salud de las y los chihuahuenses.

Desde el comienzo del brote de sarampión en el mes de febrero, y hasta el pasado 12 de agosto, la Secretaría de Salud en Chihuahua tiene un registro de 495 mil 393 vacunas aplicadas en la entidad.

La dependencia mantiene el exhorto a la ciudadanía de complementar sus esquemas de y aplicarse la dosis correspondiente contra esta enfermedad (SRP y SR), sobre todo a personas que no cuentan con el biológico, desde los 6 meses de nacido y hasta los 49 años de edad.