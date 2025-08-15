Dales hogar a perros rescatados! Municipio invita a “Adopta como Héroe”

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, reitera la invitación a quien quiera darle hogar a un perro rescatado, a la jornada “Adopta como Héroe”, este sábado 16 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, en el Parque El Reliz.

En conjunto con asociaciones, colectivos y rescatistas independientes, se pondrán a disposición perros listos para integrarse a un nuevo hogar, incluyendo rescatados y rehabilitados.

Entre ellos se encuentra Palomo, un perro bóxer de tamaño mediano, de un año de edad, rescatado en la colonia El Porvenir, quien recibió atención veterinaria y cuidados por la dependencia municipal.

Rocky, un mestizo mediano de 2 años, herido en la colonia Sierra Azul y resguardado por la Brigada de Rescate Animal; actualmente se encuentra recuperado y en condiciones para ser adoptado.

Reiteran que en la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal hay un programa de adopciones permanente, por lo que las personas interesadas en darle hogar a un perro rescatado pueden comunicarse a través de las redes sociales sus redes sociales o marcar al teléfono 614-423-76-96.