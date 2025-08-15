Lidera Chihuahua producción de alfalfa con el 30.6% del total en el país

Chihuahua es el principal productor de alfalfa del país, con el 30.6 por ciento de la producción nacional, de acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2024, informó la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

La misma fuente señala que en la entidad se registra una superficie cosechada cercana a las 832 mil hectáreas de este producto y un valor de producción de más de 8 mil millones de pesos.

Este día se celebra en el Rancho Santa Anita, en Meoqui, el “Día de la Alfalfa”, evento que reúne a productores, especialistas y público en general, para promocionar y difundir el cultivo como parte fundamental de las cosechas de la región.

La jornada incluye conferencias técnicas, demostraciones de maquinaria, muestra de innovaciones tecnológicas y actividades de capacitación encaminadas a mejorar la productividad en el campo.

La alfalfa chihuahuense es un cultivo estratégico, pues gran parte de su producción se destina a satisfacer la demanda de establos lecheros, lo que fortalece la cadena de valor y contribuye al abasto nacional de lácteos.

Desde la SDR trabaja en estrecha coordinación con Fundación Produce, para impulsar estudios y proyectos que optimicen la producción, con innovación y tecnología para mejorar la sustentabilidad del cultivo.

A través del Departamento de Uso Sustentable del Agua se apoya a productores con reposición de pozos, revestimiento y entubamiento de canales en el Distrito de Riego 005, que incluye a Delicias, uno de los principales productores de alfalfa junto con Meoqui, Ahumada y Buenaventura.