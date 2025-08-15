Chihuahua y EE.UU. refuerzan acciones conjuntas tras alerta de viaje

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, informó que el Gobierno del Estado mantiene un diálogo permanente con el cónsul de Estados Unidos en Chihuahua, Rafael Foley, y con instancias federales, para fortalecer la coordinación en materia de seguridad a raíz de la alerta de viaje emitida por ese país.

De acuerdo con el funcionario, la gobernadora Maru Campos sostuvo este jueves un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el que se acordó evitar la politización del tema y, en cambio, priorizar la efectividad de las estrategias conjuntas entre la federación, el estado y los municipios.

Como parte de estos acuerdos, se implementarán nuevas acciones de seguridad y se mantendrá el trabajo cercano con el Consulado estadounidense. De la Peña adelantó que se harán ajustes en distintas regiones de la entidad, aunque los detalles permanecerán reservados por tratarse de operativos estratégicos.