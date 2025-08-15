Clínica Metabólica del IMPAS ofrece servicios para prevenir enfermedades cardiovasculares

El Gobierno Municipal invita a hacer uso de los servicios de la Clínica Metabólica del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), un espacio dedicado a la prevención y atención integral de enfermedades cardiovasculares.

El IMPAS comparte que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial y entre los factores de riesgo más comunes se encuentran el sedentarismo, obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, consumo de alcohol, estrés y una alimentación inadecuada. Con cambios en el estilo de vida y atención médica oportuna, se puede reducir el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades.

En esta clínica se ofrecen valoraciones médicas multidisciplinarias, estudios de laboratorio y pruebas de capacidad funcional para brindar un tratamiento personalizado, con seguimiento constante y enfocado en mejorar la salud del corazón.

La Clínica Metabólica se encuentra ubicada en avenida Independencia número 2013, en la Zona Centro de la ciudad. Su horario de atención es de lunes a jueves de 8:00 am a 7:00 pm y los viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la salud integral de la población, generando estrategias que promuevan la prevención y el cuidado del corazón, mejorando la calidad de vida y fomentando hábitos saludables desde todas las etapas de la vida.