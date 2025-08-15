Exige Carla Rivas ala Federación liberar títulos de propiedad para más de 200 familias

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas Martínez, presentó en tribuna un exhorto dirigido al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Registro Agrario Nacional (RAN), para que de manera urgente liberen los títulos de propiedad de más de 200 familias del Ejido Ranchería Juárez y colonias aledañas del Distrito 16 en la capital del estado.

La legisladora local señaló que las y los vecinos han cumplido con todos los trámites, pagos y requisitos legales exigidos, pero a pesar de ello, sus expedientes permanecen archivados, en el olvido y sin respuesta del Gobierno Federal. “No estamos hablando de tierras en disputa sino de personas que llevan años esperando certeza jurídica sobre su hogar”, enfatizó.

Recordó que durante la administración municipal 2016-2018, encabezada por la actual gobernadora Maru Campos Galván, se realizaron gestiones técnicas, sociales y jurídicas para avanzar en la regularización de la zona, logrando que muchas familias presentaran su documentación y liquidaran los montos requeridos por el RAN. “La diputada federal, Rocío González también ha trabajado ampliamente para regularizar esta situación, sin embargo, hasta hoy, los títulos no han sido entregados”, destacó.

La legisladora panista advirtió que este retraso vulnera derechos humanos fundamentales, como el acceso a la propiedad, a una vivienda digna y a la seguridad patrimonial, contemplados en la Constitución y en tratados internacionales.

En el exhorto aprobado, se incluye a más de diez colonias que enfrentan la misma situación, entre ellas: Los Mezquites, 11 de Febrero, San Joaquín, Toribio Ortega, Vistas Cerro Grande, Valle Dorado, Secretaría de la Marina, Ampliación Cuauhtémoc y Las Cruces, sin embargo son muchos casos más en todo Chihuahua.

Rivas hizo un llamado al Gobierno Federal a dejar de poner obstáculos y comenzar a dar soluciones. “Garantizar la seguridad patrimonial de nuestras familias es una tarea de todas y de todos, y hoy más que nunca se requiere voluntad política”, concluyó.