Inicia proceso de entrega – recepción del Poder Judicial del Estado

Encabezan Myriam Hernández y Marcela Herrera_Este viernes 15 de agosto dio inicio el proceso de entrega-recepción en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, lo que marca la transición hacia una nueva administración tras las elecciones del 01 de junio.

Este proceso, encabezado por la Magistrada Presidenta Myriam Victoria Hernández Acosta y la Presidenta electa, Marcela Herrera Sandoval, es un paso fundamental para asegurar la continuidad y eficiencia en el funcionamiento del tribunal.

La ceremonia de inicio del proceso de entrega-recepción se llevó a cabo en las instalaciones del Poder Judicial en la capital del estado, donde se dieron cita diversas autoridades judiciales y jurisdiccionales para explicar a las autoridades entrantes la estructura administrativa y jurisdiccional.

“Este es un momento histórico para nuestro tribunal, y estamos comprometidos a llevar a cabo este proceso con la mayor transparencia y responsabilidad”, afirmó Hernández Acosta.

Por su parte, la Presidenta electa, Marcela Herrera Sandoval, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella y subrayó su compromiso con la justicia y el bienestar de la ciudadanía.

“Asumimos este reto con gran responsabilidad y con la firme convicción de trabajar en beneficio de la sociedad.

Nuestro objetivo es fortalecer la justicia y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un sistema judicial eficiente y equitativo”, señaló Herrera Sandoval.

El proceso de entrega-recepción se extenderá hasta el próximo 25 de agosto, fecha en la que se espera que todas las áreas del tribunal hayan completado la transferencia de responsabilidades y documentación.

Durante este periodo, se llevarán a cabo diversas reuniones y sesiones de trabajo para revisar el estado actual de los proyectos, programas y recursos del tribunal. Además, se realizarán auditorías internas para asegurar que todo se encuentra en orden y que no haya irregularidades.

La última sesión del pleno actual del TSJ está programada para el 22 de agosto, en la cual se espera que los magistrados salientes presenten sus informes finales y se despidan de sus funciones.