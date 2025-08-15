Reconoce alcalde Bonilla a las secretarias que laboran en el Municipio: son el motor del servicio público

El alcalde Marco Bonilla destacó la labor de las secretarias y secretarios durante la celebración por su día y aseguró que diariamente sostienen el funcionamiento del Ayuntamiento, por el lado humano y cálido que le ponen a su trabajo.

Durante su intervención, el Presidente Municipal no solo agradeció su trabajo, sino que compartió una reflexión cercana y llena de gratitud:

“En el servicio público es difícil encontrar alguien en quien confiar, pero nuestras secretarias y secretarios son esa persona que se convierte en un lugar seguro y de confianza plena”.

Bonilla enfatizó que, aunque su labor es silenciosa, es absolutamente esencial, al asegurar que, en el servicio público, nada se mueve sin ellos.

“Detrás de cada documento firmado, de cada reunión a tiempo y de cada decisión, hay una secretaria o un secretario que lo hizo posible”.

Las y los comparó con el “motor que le da vida a esta maquinaria gigante que es el municipio”, destacando su capacidad de sostener a los equipos, anticipar necesidades y mantener el ritmo de una institución que atiende a más de 900 mil habitantes.