En México sólo manda el pueblo: Sheinbaum a Trump

fuente: elfinanciero

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald Trump, quien ayer dijo que en México se hace lo que él dice.

“Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo”, indicó.

La mandataria insistió que se trata de la forma particular de Trump de expresarse, principalmente cuando habla de los resultados que obtiene y las acciones que planea tomar durante su administración, pero recordó que en México, quien manda es el pueblo.

Sheinbaum confirma presencia de buques de EU en aguas internacionales

Luego que el presidente de EU enviará una orden para utilizar a las fuerzas militares para combatir a los cárteles de la droga, la mandataria Claudia Sheinbaum confirmó que hay buques estadounidenses en aguas internacionales.