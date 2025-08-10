Participan más de 200 personas en la “Tetada Masiva 2025″ organizada por el Municipio.

-El propósito fue promover y normalizar la lactancia materna.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, y el colectivo “Raíces Maternas”, llevó a cabo con gran éxito la Tetada Masiva 2025, Octava Edición, un espacio para visibilizar, promover y normalizar la lactancia materna, así como fortalecer el vínculo entre madre e hijo.

El evento se realizó el sábado 9 de agosto de 10:00 a 14:00 horas en el Centro Deportivo Tricentenario, reuniendo a más de 200 asistentes y contando con la participación de más de 20 expositores y stands que ofrecieron información y servicios para mujeres embarazadas, en etapa de lactancia y familias con niñas y niños en primera infancia.

Además, las y los asistentes pudieron acceder a asesorías gratuitas de especialistas en pediatría y lactancia materna, así como a un programa de conferencias orientadas a brindar herramientas para implementar y sostener la lactancia, afrontar sus retos y aprovechar sus beneficios a corto y largo plazo.

La primera conferencia fue “Lactancia que deja huella en su sonrisa”, impartida por la Dra. Nydia Morales, odontopediatra. Posteriormente, se desarrolló el foro “Tejiendo redes de apoyo: foro por la lactancia materna”, con la participación de Fernanda Villalobos, pediatra; Margarita Blackaaller, coordinadora de SIPINNA; y Emilia Meléndez, directora de FECHAC. Para concluir, se impartió la conferencia “Lactancia desde el primer contacto: el impacto del nacimiento respetado y beneficios a largo plazo”, a cargo de Tania Sifuentes, pediatra neonatóloga.

En la ceremonia de apertura, Elizabeth Espinoza Prieto, representante de Raíces Maternas, habló sobre la importancia de la lactancia materna y sobre los colectivos y asociaciones que apoyan a madres en esta etapa; mientras que Mónica Meléndez Ramírez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), destacó que “lactar, más allá de un tema biológico, es un acto de amor muy significativo para sus niñas y niños”. Por su parte, Luis Arrieta, director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), recordó que gracias al alcalde Marco Bonilla, existen 15 lactarios disponibles para la ciudadanía en distintas dependencias del Gobierno Municipal.

Para conocer más sobre próximos eventos, se invita a seguir las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres https://www.facebook.com/imm.chih/.