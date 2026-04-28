Los ganadores del NFL Draft 2026, según el Gurú de las Diagonales.

ESPN

Sebastián Martínez Christensen

El tiempo es el único que tiene la razón, y que podrá diagnosticar a ciencia cierta, qué equipos tuvieron un buen draft, y cuáles se quedaron a deber.

Sin embargo, como ya es tradición, repasamos mis tres principales ganadores tras un nuevo draft de la NFL.

Una lista que podremos revisar dentro de cinco años para sacar conclusiones más fidedignas.

GANADORES

CLEVELAND BROWNS

Los Cleveland Browns llegaron a este draft con varias necesidades, pero las posiciones de tackle ofensivo y de receptor abierto, estaban al tope de la lista. Después del gran cambio que hicieron el año pasado con Jacksonville, que le dio a los Jacksonville Jaguars a Travis Hunter, Cleveland tenía munición de sobra, y la aprovechó con creces.

Spencer Fano es el liniero ofensivo más versátil de todo el draft –puede jugar en todas las posiciones–, y Austin Barber le dará los retoques finales a una línea ofensiva completamente renovada. Si bien no coincido con que ahora Deshaun Watson vuelva a ser una opción, dado que creo que su presencia es tóxica y este debería ser el equipo de Shedeur Sanders un año más, la realidad es que necesitan más explosividad afuera, sea quien sea el mariscal.

KC Concepcion se autodeclaró el mejor receptor abierto de este sorteo, y si bien puedo no coincidir, la realidad es que nadie es más repentino que él. Luego obtuvieron gran valor en la segunda ronda con Denzel Boston, quien tiene gran tamaño, será un gran factor, y también tiene más capacidad para acumular yardas después de la recepción, de lo que uno pensaría para un jugador de su tamaño.

Hablando de valor, los Browns se llevaron un talento de primera ronda en la posición número 58, con el profundo Emmanuel McNeil-Warren. Es un profundo explosivo, con gran capacidad atlética, que puede ser un terror cuando está cerca de la caja. Parker Brailsford agregaría profundidad en la línea ofensiva, y Taylen Green es un talento muy intrigante.

Después de tener un gran draft el año pasado, Cleveland volvió a tener un draft superlativo. Quizás haya mejores días a futuro para los Browns.

NEW YORK JETS

Podemos criticar a una franquicia disfuncional como los New York Jets, y seguramente sea merecido, porque todo comienza en la cúpula con el dueño Woody Johnson. Sin embargo, a mi criterio, tuvieron uno de los mejores drafts en estos últimos días.

Le sacaron provecho a sus primeras dos selecciones de primera ronda, y atacaron necesidades. David Bailey es el mejor cazamariscal de esta clase, y los Jets terminaron ranqueados 31 en la NFL con apenas 26 capturas el año pasado.

Luego, a pesar de que la posición de ala cerrada no era una necesidad imperiosa, Kenyon Sadiq estaba en una categoría aparte en esta clase. Es una ensalada de músculos, y aportará de inmediato a esta ofensiva, que debe prenderle velas a Geno Smith.

Posiblemente el movimiento que más me gustó de los Jets, fue el cambio para volver a meterse en primera ronda, y elegir al receptor abierto Omar Cooper Jr. Lo comparo con Deebo Samuel Sr.; es un arma con el balón en sus manos y parece alérgico a ser tackleado.

Siempre digo que muchos equipos se enamoran de los medibles, pero el corazón y el instinto no se puede medir, y el esquinero D’Angelo Ponds es un perro de presa oportunista, pese a medir poco más de 1.70 (5 pies 9 pulgadas). No soy un gran fan de Cade Klubnik, pero sí me encantó la selección del guardia Anez Cooper, quien juega con una actitud demoledora, y creo que va a terminar siendo titular.

Gran draft para los Jets.

NEW YORK GIANT

Siempre que hay un entrenador en jefe nuevo, quiere marcar su huella de entrada, y en el caso de John Harbaugh, quiere asegurarse que sean un equipo fuerte en las trincheras.

Hay quienes me dirán que la posición de EDGE no era necesaria para los New York Giants, pero yo siempre soy de la escuela de elegir al mejor jugador disponible, y Arvell Reese representa gran valor, dado que es joven, un atleta descomunal y tiene un techo muy alto. Quizás su selección sentencie el futuro de Kayvon Thibodeaux en New York, pero a la vez hay que pensar que Reese está verde a la hora de jugar con su mano en el piso, por lo cual, sería utilizado como apoyador en el comienzo.

Luego, los Giants se hicieron de los servicios de quien, a mi juicio, es el mejor liniero ofensivo de este draft. Francis Mauigoa tiene las manos más pesadas de este draft, su técnica está muy pulida, y tiene una actitud alfa; ya le dijo a Jaxson Dart que estaría dispuesto a morir por él. Fue el segundo liniero elegido porque tiene una hernia de disco asintomática, pero por suerte no lo ha complicado hasta ahora.

El esquinero Colton Hood representa gran valor en la selección 37; es el esquinero más físico del sorteo, y debería ser titular desde el primer día. Lo mismo podría decirse del receptor abierto Malachi Fields, quien tiene tamaño y atletismo; será factor en la zona roja.

Es difícil obtener mejor valor que los Giants con sus primeros cuatro picks.