Municipio invita a maestría en “Ciudades e Infraestructuras Inteligentes” en la Universidad de las Mujeres.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a las mujeres interesadas en el desarrollo urbano y la innovación tecnológica a cursar la Maestría en Ciudades e Infraestructuras Inteligentes en la Universidad de las Mujeres.

Brindarán una formación integral en el diseño, planeación y gestión de ciudades inteligentes, abordando temas como el paradigma y modelos de construcción de ciudades inteligentes, plataformas tecnológicas, gobierno digital, gestión de servicios urbanos, soluciones transversales, desarrollo territorial y el futuro de las ciudades.

A lo largo de la maestría, las alumnas adquirirán herramientas para analizar, planear e implementar soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida de las personas, optimicen los servicios públicos y promuevan ciudades más sostenibles, conectadas e innovadoras.

Al concluir sus estudios, las egresadas podrán desempeñarse como consultoras en ciudades inteligentes, gestoras de proyectos de infraestructura, especialistas en análisis de datos urbanos, diseñadoras de soluciones tecnológicas IoT, consultoras en sostenibilidad urbana, planificadoras urbanas con enfoque tecnológico, directoras de innovación en infraestructura y asesoras en políticas públicas de ciudades inteligentes.

Con esta oferta académica, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar la participación de las mujeres en áreas estratégicas como la tecnología, el urbanismo y la innovación, fortaleciendo su liderazgo en la construcción de ciudades más inteligentes y sostenibles.

Para más información e inscripciones, las interesadas pueden comunicarse al 072 extensión 2620, al (614) 539 04 08, escribir al correo universidadimm@mpiochih.gob.mx, o acudir al Edificio Libertad, ubicado en calle Libertad número 1, colonia Centro.