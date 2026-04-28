Apoya Municipio a familias vulnerables con materiales de autoconstrucción.

Hay casos de éxito como la Familia Álvarez quien ahora cuenta con lo necesario para dignificar su patrimonio.

El Gobierno Municipal, por medio de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, mantiene abierto el programa de materiales para autoconstrucción, dirigido a personas en situación vulnerable.

La recepción de solicitudes ya está disponible y cerrará hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar existencias, en el Departamento de Vivienda Digna, por lo que exhortan a acercarse para recibir este apoyo.

Cada vivienda puede acceder a un solo paquete, a elegir entre las siguientes opciones: losa de 16 m² (aportación de 3,500 pesos), cuarto de cuatro paredes de 16 m² (6,500 pesos), cuarto de tres paredes de 16 m² (5,800 pesos), barda de 7 x 2.30 metros (2,600 pesos) o baño de 4 m² (3,500 pesos).

Para participar, es necesario presentar solicitud firmada, estudio socioeconómico, comprobante de propiedad o posesión del inmueble, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y fotografías del inmueble. No se aceptarán solicitudes incompletas o fuera de plazo.

Las personas seleccionadas serán notificadas por visita domiciliaria, llamada telefónica o correo electrónico, y deberán acudir al Departamento de Vivienda Digna para recoger la hoja de pago correspondiente.

Como parte de este programa, se brindó apoyo a la familia Álvarez. Jonathan Álvarez Mireles, de 33 años, residente de la colonia Punta Oriente I, vive con su pareja y sus dos hijos, de 17 y 7 años, uno de ellos con discapacidad. Gracias a este esquema, recibió un paquete para la construcción de un cuarto de tres paredes, lo que representa una mejora significativa en su vivienda.

Su pareja, Alma Lizzette Gutiérrez, compartió que la prioridad de la familia es ampliar las recámaras para brindar mejores condiciones a sus hijos. Explicó que conocieron el programa a través de redes sociales, acudieron a solicitar información y encontraron opciones accesibles a sus necesidades.

Por su parte, Jonathan Álvarez expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, señalando que este material será fundamental para construir un nuevo espacio para uno de sus hijos.

Detalló que el paquete incluye block, cemento, varilla, casetón, Armex, impermeabilizante, pegazulejo, estuco y cableado, lo que permite avanzar en la construcción completa del cuarto. Asimismo, reconoció el respaldo de las autoridades.

Además de la familia Álvarez, también se brindó apoyo a otras familias en situación vulnerable. Entre ellas, la señora Martha Patricia Rodríguez Corral, de 56 años, quien recibió láminas, polines y un paquete eléctrico para mejorar su vivienda; la señora Ana María Cuellar Arzola, con un cuarto de tres paredes; la señora Florinda Rubio Girón, también apoyada con un cuarto de tres paredes; y la señora Gabriela Solís Ramírez, con diversos materiales para la construcción de un espacio adecuado para atender necesidades de salud en su hogar.

Para más información, comunicarse al 072 o al 614-200-48-00, extensiones 6563 o 6530, de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas, o acudir a sus oficinas en calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, colonia Centro.