Atacan con arma blanca a mujer en el centro; detienen al agresor

Elementos de la Policía Municipal lograron la detención de un hombre señalado como presunto responsable de agredir con un arma blanca a una mujer, la tarde de este martes en el sector centro de la ciudad.

Los hechos se registraron en la intersección de la avenida Camargo y la calle Julián Carrillo, donde se reportó una agresión violenta. De acuerdo con la información recabada, el sujeto se encontraba bajo los influjos de sustancias tóxicas al momento del ataque.

Tras recibir el reporte, agentes municipales implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas. Fue personal del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) quien logró ubicar y capturar al presunto agresor.

La víctima, una mujer de aproximadamente 25 años de edad, informó a los oficiales que logró esquivar el ataque directo, lo que evitó lesiones de gravedad. Únicamente presentó una herida superficial en el glúteo izquierdo, la cual no puso en riesgo su vida.

El detenido fue trasladado a la Comandancia de Policía de la Zona Norte, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.