Acude por tu paquete alimentario del PAAM del 11 al 15 de agosto.

En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), los centros comunitarios y horarios en los que podrán acudir por su paquete alimentario del 11 al 15 de agosto.

11 agosto:

Aires del Sur, 10:30 horas

12 agosto:

Dale, 10:15 horas

Valle de La Madrid, 11:00 horas

Díaz Ordaz, 11:45 horas

Rosario, 12:30 horas

14 agosto:

Ranchería Juárez, 12:00 horas

15 agosto:

Cerro de la Cruz, 9:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en la extensión 2232 y 2239 o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, No. 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

Cabe señalar que este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, en las extensiones previamente mencionadas.