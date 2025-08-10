Acude por tu paquete alimentario del PAAM del 11 al 15 de agosto.
En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), los centros comunitarios y horarios en los que podrán acudir por su paquete alimentario del 11 al 15 de agosto.
11 agosto:
- Aires del Sur, 10:30 horas
12 agosto:
- Dale, 10:15 horas
- Valle de La Madrid, 11:00 horas
- Díaz Ordaz, 11:45 horas
- Rosario, 12:30 horas
14 agosto:
- Ranchería Juárez, 12:00 horas
15 agosto:
- Cerro de la Cruz, 9:00 horas
Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.
Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en la extensión 2232 y 2239 o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, No. 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.
Cabe señalar que este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, en las extensiones previamente mencionadas.