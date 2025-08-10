Atendió DSPM más de 2 mil rondines de vigilancia por solicitud de la comunidad.

En lo que va del presente año, 2 mil 165 solicitudes de rondines de vigilancia captadas a través del Departamento de Atención Ciudadana de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se han efectuado con el fin de brindar a la comunidad un mejor servicio por parte de sus agentes, conforme a la política de seguridad y cercanía del actual Gobierno Municipal a cargo del alcalde Marco Antonio Bonilla.

De acuerdo con la información registrada en dicha área durante los primeros siete meses del año, se han brindado exactamente 3 mil 474 atenciones se desglosan en 2 mil 165 solicitudes de rondines de vigilancia, 722 agradecimientos y 587 inconformidades con el personal de policía y demás áreas, de las cuales 417 resultaron no procedentes.

Diana Hernández Aguilar, encargada de Atención Ciudadana, informó que el área a su cargo capta tanto los agradecimientos como las inconformidades y las solicitudes de recorridos de vigilancia, por solicitud directa en la oficina, a través de la línea 9-1-1, Red Vecinal, inclusive redes sociales y medios informativos.

Pero además cuenta con un código QR que direcciona a los usuarios a la página de dicho departamento ubicada en la dirección http://atencionciudadana.policiachihuahua.gob.mx, cuya finalidad es acercar aún más el servicio a las y los ciudadanos.

La titular de Atención Ciudadana aclaró que, si bien parte del servicio está relacionado con la recepción de 587 inconformidades por mal servicio de policías, bomberos o personal administrativo, el 70 por ciento no procedieron, es decir, 487 resultaron improcedentes una vez que se les dio el seguimiento interno adecuado.

En cuanto a las 2 mil 165 peticiones de rondines, se relacionan principalmente con mayor presencia de las patrullas en un sector específico, presencia de personas sospechosas o extrañas en la colonia, así como consumo de sustancias tóxicas en algún lugar específico.

Pero entre las inquietudes captadas por Atención Ciudadana también se han recibido 722 agradecimientos ante la buena respuesta del personal de la DSPM.

Diana Hernández, destacó que las inconformidades que atiende su área se clasifican por discriminación, mal servicio, agresión o abuso de autoridad, para lo cual se debe llenar un formato con los datos de referencia de la situación que se desea exponer, incluso en forma anónima si lo desea.

Es importante mencionar que todas las solicitudes, inconformidades y reconocimientos captados proviene de diferentes sectores de la ciudad y se atiende además quejas por conflictos entre vecinos como robos, vandalismo y fiestas escandalosas principalmente.

Para cualquiera de las situaciones ya expuestas por las que los usuarios quieran manifestarse, se puede acudir directamente a la comandancia Norte ubicada en la Av. Homero 500, Col. Revolución, o bien en Av. Pacheco 8800, Col. Lealtad 2. También se puede hacer vía telefónica marcando el número 614-442-7300, extensiones 3187 y 3217 y la página ya mencionada con la ventaja que puede hacerlo de forma expedita y a cualquier hora.

De esta manera, el Gobierno Municipal y la Dirección de Seguridad Pública garantizan soluciones favorables, rápidas y expeditas para quienes pudieran estar en desacuerdo o quisieran reconocer positivamente la actuación de todos los que integran la corporación municipal¨”, expresó la funcionaria municipal.