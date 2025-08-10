Atiende Municipio a vecinos de San Felipe e informa que no existe ningún permiso para escuela.

-Atendieron también otros temas de interés para los vecinos y acordaron reuniones de seguimiento.

El Gobierno Municipal a través la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, atendió a los vecinos de la colonia San Felipe que se manifestaban en la glorieta de Felipe Ángeles, para aclarar que ante dicha dependencia no existe solicitud para la instalación de una supuesta secundaria en el cruce de la avenida San Felipe y Rodríguez Gallardo.

La directora Adriana Diaz Negrete, quien acudió a atender la manifestación vecinal, e informó que actualmente no existe en la dirección a su cargo, ningún trámite ingresado relacionado con dicho predio, ni solicitud alguna que indique su uso para fines educativos o para cualquier otro giro comercial.

Dentro de los acuerdos tomados con los ciudadanos inconformes, se llevará a cabo una reunión la próxima semana, donde participará Desarrollo Urbano y Ecología, la Subdirección de Gobernación, así como el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua (IMPLAN), para resolver todas las dudas sobre esta supuesta escuela y la construcción de otros edificios que están en desarrollo en la zona.

Es importante señalar que, a lo largo de los últimos cuatro años, el Gobierno Municipal ha sostenido reuniones constantes con vecinas y vecinos de esta colonia, atendiendo sus inquietudes y trabajando de manera conjunta en acciones que fortalezcan el desarrollo y calidad de vida de la ciudadanía.

Asimismo, se han llevado a cabo recorridos e inspecciones por parte del personal de Inspectores de Obra y Guardianes Ecológicos, enfocados en temas como el derribo de árboles, la verificación de licencias de uso de suelo, así como la revisión de establecimientos ubicados en la zona, a fin de garantizar que operen conforme a la normatividad vigente.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el trabajo cercano con la ciudadanía, brindando información veraz y oportuna para evitar la difusión de rumores o información no confirmada.