Concluye con éxito la Veraneada IMPAS 2025.

⁠Niñas y niños disfrutaron de actividades recreativas, artísticas y de conexión con la naturaleza.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), concluyó la Veraneada IMPAS 2025, realizada del 28 de julio al 8 de agosto, en dos sedes, una en el Centro Histórico y otra en el Centro Municipal de Equinoterapia.

Este espacio fue diseñado para fortalecer el desarrollo emocional, físico y social de las infancias, mediante actividades que promovieron la creatividad, el trabajo en equipo, la empatía y el contacto con el entorno natural.

Durante el campamento, las y los asistentes participaron en las siguientes actividades:

Pintura y arte: Espacios creativos donde niñas y niños pudieron expresarse libremente, desarrollar su imaginación y trabajar con distintos materiales artísticos.

Hubo actividades como baile, monta, lengua de señas mexicana, granja interactiva, hortalizas, senderismo guiado, así como un rally de retos y habilidades.

Estas actividades fueron llevadas a cabo por personal profesional y capacitado del IMPAS, garantizando un entorno seguro, incluyente y lleno de aprendizaje para cada una de las y los participantes.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la salud integral de la niñez, generando espacios seguros que fortalezcan su bienestar, autoestima y valores comunitarios desde edades tempranas.