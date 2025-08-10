Encabeza alcalde Bonilla cierre del Verano DIFertido 2025.

Niñas y niños se desarrollaron en diferentes actividades para su desarrollo integral durante tres semanas de sus vacaciones.

El alcalde Marco Bonilla, encabezó la clausura de Verano DIFertido 2025, el cual marca el cierre de una serie de actividades realizadas por el DIF Municipal en donde a 980 niños, niñas y adolescentes, se les ofrecieron clases deportivas, lúdicas y culturales.

Este año, el curso fue realizado en los centros comunitarios y/o Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM), El Porvenir, Sahuaros, Insurgentes, Cerro de la Cruz, Vistas Cerro Grande, Palestina, Punta Oriente y Vallarta; en los asentamientos ralámuli: Carlos Arroyo y Carlos Díaz Infante, así como en las instalaciones del DIF Municipal Chihuahua, además en colaboración con IMPAS en su veraneada inclusiva.

En su mensaje, el Alcalde felicitó a las niñas y niños que, en estas vacaciones, eligieron este espacio para divertirse, además de reconocer a los papás y exhortarlos a que continúen brindándoles la oportunidad a los pequeños de aprender y jugar.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, reconoció a mamás y papás, así como a los maestros que les brindaron a las niñas y niños, un espacio para aprender y divertirse sanamente en estas vacaciones.

De los 980 niñas y niños inscritos, fueron 707 de los centros comunitarios, 193 del DIF Municipal y 80 de asentamientos ralámulis 80.

Durante el evento, las y los niños compartieron sus momentos “DIFertidos” como divertirse al jugar futbol, compartir con sus amigos, los bailes, la natación, y mencionaron que les encantaría volver el próximo año.

Cabe señalar que, fue del 21 de julio al 8 de agosto y en asentamientos del 28 de julio al 8 de agosto, se realizaron actividades como: música, teatro, danza, lima lama, fútbol, natación, además de actividades de integración