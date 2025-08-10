¡Segundo oro para México! Laura Burgos brilla en los Juegos Mundiales.

Publimetro

Por Andrea Zárate

La delegación mexicana suma tres medallas en el certamen

México dio la sorpresa en los Juegos Mundiales de Chengdú, China, donde los atletas mexicanos han demostrado su desempeño en las recientes competencias, acumulando ya tres medallas en el certamen.

La bicampeona mundial de muaythai, Laura Burgos, se consagró hoy como la nueva campeona, esto tras vencer a la polaca Martina Kierczyńska en la categoría de 54 kilos. El combate se vivió con emoción, ya que en un momento clave, la mexicana logró la victoria con un ajustado 29-28, otorgando a México su segunda medalla de oro en competiciones.

Con este resultado, Laura Burgos supera el resultado de la edición 2022 de Birmingham, donde obtuvo la presea de plata y además se perfila como una figura élite en esta disciplina.

Podio en Muaythai

Oro: Laura Burgos (México)

Plata: Martyna Kierczyńska (Polonia)

Bronce: Monika Chochlíková (Eslovaquia)

Medallero de México

Tras la victoria de Laura Burgos, México suma dos medallas de oro y una de plata, colocándose en la posición 17 del medallero general.

Andrea Becerra conquistó el primer oro para la delegación mexicana en los Juegos Mundiales, en la prueba individual de arco compuesto femenino. Además, junto a Sebastián García, logró la medalla de plata en la modalidad de equipos mixtos, previo a su presea dorada.