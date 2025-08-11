Gobierno de Maru Campos cubre a más de 451 mil chihuahuenses contra el sarampión.

El Gobierno del Estado que encabeza Maru Campos reforzó durante la última semana la estrategia para la aplicación de la vacuna contra el sarampión en la entidad, con especial atención en las comunidades más remotas de la Sierra Tarahumara.

Gracias a esto, 451 mil 762 chihuahuenses ya han recibido la inmunización correspondiente para hacer frente a dicho padecimiento desde que inició el brote.

Por instrucción de la Mandataria, el DIF Estatal, en conjunto con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), y la Secretaría de Salud, llevaron a cabo jornadas de vacunación en los municipios de Bocoyna, Madera y Bachíniva.

Además, se hizo entrega de un total de 84.5 toneladas de maíz y frijol, en conjunto con paquetes alimenticios.

En el municipio de Bocoyna, se aplicaron dos mil 835 vacunas, y se entregaron 80 toneladas de grano, en las comunidades de Cusárare, Basíhuare, Sisoguichi, San Juanito, Huetosacachi, Roguerachi, San José de Guacayvo, Las Margaritas y Bocoyna.

Por su parte, en la cabecera municipal de Madera se realizó la jornada de salud los días miércoles y jueves, donde se aplicaron 220 vacunas, y se entregaron 4.5 toneladas de grano.

En Bachíniva se inmunizó a 237 ciudadanos y se entregaron 165 despensas, así como electrodomésticos a familias en situación de vulnerabilidad.

Las entregas de alimento forman parte del apoyo complementario que el Gobierno del Estado ofrece durante los operativos de salud.

Pese al avance que se ha registrado durante los últimos días en materia de cobertura y atención médica, se invita a la población a no bajar la guardia.

Es importarte acudir a los centros de salud y módulos más cercanos para complementar los respectivos esquemas de vacunación, especialmente en caso de tener niñas, niños o recién nacidos a partir de los 6 meses.