Presentaron ciudadanos 556 proyectos para el Presupuesto Participativo 2026 del Municipio.

-En breve iniciará la fase de validación de propuestas.

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, informó la recepción de 556 proyectos de mejora ingresados a través de la convocatoria del Presupuesto Participativo 2026, al cierre de viernes 1 de agosto el último día de recepción y cierre.

Por instrucción del alcalde Marco Bonilla, se reforzó el acercamiento con las y los ciudadanos a fin de promocionar el mecanismo de participación, para que cada vez sean más quienes conozcan, participen y se beneficien, por lo que se trabajó en la instalación del módulo de información en diferentes puntos estratégicos por colonias, se realizaron volanteos en los cruceros más concurridos de la ciudad y se visitó casa por casa a las familias chihuahuenses.

Tras concluir con la recepción de propuestas, el proceso del Presupuesto Participativo 2026 pasa a una fase 3, lo que corresponde a la etapa de validación o no de los proyectos, serán los integrantes del Consejo Técnico de Participación Ciudadana, quienes los revisarán a detalle para determinar cumplan con los requerimientos establecidos en el reglamento.

Se pide a las y los promoventes esperar los listados con los folios validados, en caso de días o cualquier información, pueden comunicarse vía WhatsApp al número 614-4-61-94-08 o bien, en la página de Facebook: Coordinación de Participación Ciudadana.