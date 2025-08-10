Municipio da a conocer los síntomas de la rickettsia y cómo prevenirla.

-⁠La detección temprana y las medidas de prevención pueden salvar vidas.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa a la ciudadanía sobre los síntomas y medidas de prevención contra la rickettsia, enfermedad transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas.

La rickettsia puede presentarse con síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, erupciones en la piel, dolor muscular y malestar general. En casos graves, puede causar complicaciones que pongan en riesgo la vida, por lo que es fundamental buscar atención médica inmediata ante cualquier sospecha.

Para prevenir la enfermedad, se recomienda:

• Mantener limpios patios y áreas donde habiten mascotas.

• Bañar y revisar a perros y gatos de manera frecuente para detectar garrapatas.

• Utilizar collares, pipetas o tratamientos antiparasitarios recomendados por un veterinario.

• Evitar el contacto directo con animales callejeros o infestados.

• Usar ropa que cubra brazos y piernas al visitar zonas con pasto alto o áreas rurales.

En este sentido, el IMPAS recuerda que a través del programa “Patio de Mi Casa” se realizan acciones de fumigación, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas en diferentes colonias, contribuyendo a la prevención de la rickettsia y otras enfermedades zoonóticas.

El IMPAS exhorta a la población a mantenerse atenta a cualquier signo de alarma y acudir de inmediato a su centro de salud más cercano. Detectar a tiempo la rickettsia y seguir medidas preventivas es clave para proteger la salud de toda la familia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la salud pública, fomentando la prevención y el cuidado integral de las y los chihuahuenses.