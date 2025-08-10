Estará Destilichadero en seis colonias del 11 al 16 de agosto.
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 11 al 16 de agosto en seis colonias de la Capital.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, mientras que el sábado de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 11 de agosto
Colonia: Francisco Domínguez
Cuadrante: Insurgentes, Homero, Colegio Militar, calle 17
Contenedor: Monte Albán y Cultura Popular
Martes 12 de agosto
Colonia: Nombre de Dios
Cuadrante: Av. Colegio Militar, Humberto Mariles, Vialidad Sacramento, a La Calera
Contenedor: Puerta de España y Puerta de Aravaca (en parque)
Miércoles 13 de agosto
Colonia: Alamedas V Etapa
Cuadrante: Otilia García de Neira, Av. Dostoievski, Av. De las Industrias, Víctor Hugo
Contenedor: Hernán Melville y Franz Kafka (en Parque Leona Vicario)
Jueves 14 de agosto
Colonia: Vistas del Norte
Cuadrante: Río De las Praderas, Río Danubio, Av. Río del Tigre, Av. Río Nilo
Contenedor: Río Cisnes y Río Atuel
Viernes 15 de agosto
Colonia: Rubio
Cuadrante: Allende, Miguel Olea, calle 3a, calle 36a, Marcelo Caraveo, De la Llave
Contenedor: Morelos Vieja y Segunda Morelos
Sábado 16 de agosto
Colonia: Arquitos
Cuadrante: María Luisa, Teófilo Borunda, Niños Héroes
Contenedor: 16 de Septiembre y Benito Juárez