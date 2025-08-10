Estará Destilichadero en seis colonias del 11 al 16 de agosto.

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 11 al 16 de agosto en seis colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, mientras que el sábado de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 11 de agosto

Colonia: Francisco Domínguez

Cuadrante: Insurgentes, Homero, Colegio Militar, calle 17

Contenedor: Monte Albán y Cultura Popular

Martes 12 de agosto

Colonia: Nombre de Dios

Cuadrante: Av. Colegio Militar, Humberto Mariles, Vialidad Sacramento, a La Calera

Contenedor: Puerta de España y Puerta de Aravaca (en parque)

Miércoles 13 de agosto

Colonia: Alamedas V Etapa

Cuadrante: Otilia García de Neira, Av. Dostoievski, Av. De las Industrias, Víctor Hugo

Contenedor: Hernán Melville y Franz Kafka (en Parque Leona Vicario)

Jueves 14 de agosto

Colonia: Vistas del Norte

Cuadrante: Río De las Praderas, Río Danubio, Av. Río del Tigre, Av. Río Nilo

Contenedor: Río Cisnes y Río Atuel

Viernes 15 de agosto

Colonia: Rubio

Cuadrante: Allende, Miguel Olea, calle 3a, calle 36a, Marcelo Caraveo, De la Llave

Contenedor: Morelos Vieja y Segunda Morelos

Sábado 16 de agosto

Colonia: Arquitos

Cuadrante: María Luisa, Teófilo Borunda, Niños Héroes

Contenedor: 16 de Septiembre y Benito Juárez