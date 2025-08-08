Pide CCE paciencia a campañas anticipadas

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chihuahua, Leopoldo Mares, expresó su preocupación por el inicio anticipado de campañas políticas de cara al proceso electoral de 2027.

Señaló que este tipo de acciones distraen a los funcionarios de sus responsabilidades actuales.

“Lamentablemente, cuando se adelantan las campañas, las decisiones de gobierno comienzan a cambiar”, advirtió Mares.

Añadió que se han empezado a observar actividades proselitistas que no corresponden con los tiempos electorales.

Recordó que en Chihuahua las elecciones se llevarán a cabo hasta el año 2027, por lo que insistió en que aún falta tiempo y no es momento para enfocarse en temas electorales. “Ellos deben concentrarse más en su trabajo”, enfatizó.