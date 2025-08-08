HomeRegionalImpulsan servicios de emergencia con nueva ambulancia en el Distrito 01
Impulsan servicios de emergencia con nueva ambulancia en el Distrito 01

La diputada local del Distrito 01 y presidenta de la Comisión de Salud, Yesenia Reyes, acompañó a la presidenta municipal de Ascensión, Ivonne de la Hoya en la entrega oficial de una ambulancia del sistema URGE al Ejido 6 de Enero.

En el evento estuvo presente la Dra. Alma Rosa Valles, encargada de la Quinta Jurisdicción Sanitaria, así como regidores y funcionarios municipales. La legisladora destacó que esta nueva unidad fortalecerá la capacidad de respuesta en casos de emergencia, beneficiando directamente a las familias del ejido y comunidades cercanas.

Yesenia Reyes agradeció al Gobierno del Estado de Chihuahua por el respaldo y el trabajo coordinado que ha permitido mejorar los servicios de salud en la región. Asimismo, señaló que se continuará apoyando a los municipios del Distrito 01 con la entrega de ambulancias, en atención a las necesidades de sus habitantes y con el objetivo de reforzar la infraestructura médica.

Con esta acción, se reafirma el compromiso de trabajar en conjunto para garantizar una atención médica oportuna y de calidad en beneficio de la población.

