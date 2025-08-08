Visita Sindicatura Colinas del Sol y Arboledas para verificar la calidad de los servicios

Como parte del Programa Sindicatura en tu Colonia, personal de la Sindicatura Municipal, encabezado por la Síndica Olivia Franco, visitó las colonias Arboledas y Colinas del Sol con el objetivo de verificar la calidad de los servicios públicos con la ciudadanía y canalizar directamente sus inquietudes.

Durante el recorrido, los vecinos en estas colonias destacaron aspectos positivos, como el servicio de recolección de basura a cargo de la Administración Municipal, el cual opera puntualmente los días lunes, miércoles y viernes, sin quejas por parte de la comunidad.

En temas de seguridad, se reconoció la presencia de rondines frecuentes y el funcionamiento de una red vecinal activa mediante WhatsApp, lo que ha permitido una atención oportuna por parte de las autoridades, sin embargo, solicitaron mayor cantidad de rondines.

En cuanto al alumbrado público, se un par de lámparas que fallan y que pronto serán cambiadas por luminarias led.

La mayoría de las luminarias en la zona son LED y se encuentran en buen estado, lo que ha mejorado considerablemente la iluminación en las calles.Se recibieron reportes de seis baches en vialidades como Milano, Alondra y Cóndor, situación que ya fue canalizada a la Dirección de Obras Públicas dependencia que ha mostrado atención para atender las recomendaciones de la Sindicatura.

Asimismo, se tomó la solicitud para la Dirección de Vialidad la instalación de topes y señalamientos viales en la calle Del Fénix, entre las avenidas George Washington y Francisco Villa, con el propósito de mejorar la seguridad peatonal y vehicular en esa área.

La Síndica Olivia Franco agradeció la participación de los vecinos y expresó: “Con este programa buscamos escuchar directamente a la ciudadanía y verificar que los servicios públicos estén funcionando correctamente.

Es importante mantener este contacto cercano para dar seguimiento puntual a sus necesidades y llevar su voz para que esta sea tomada en cuenta por parte de la administración pública”.