Clausuran “Verano DIFertido 2025” con la participación de casi mil niñas, niños y adolescentes

El alcalde Marco Bonilla junto a su esposa Karina Olivas, encabezaron la clausura del Verano DIFertido 2025, programa del DIF Municipal que este año benefició a 980 niñas, niños y adolescentes, a través de actividades recreativas, culturales y deportivas.

Durante te la clausura, los padres de familia pudieron disfrutar de un show en donde sus hijos compartieron los talentos aprendidos durante el curso.

Cabe recordar que la edición 2025 se llevó a cabo del 21 de julio al 8 de agosto y del 28 de julio al 8 de agosto en los asentamientos rarámuri, en los Centros Comunitarios y Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) de El Porvenir, Sahuaros, Insurgentes, Cerro de la Cruz, Vistas Cerro Grande, Palestina, Punta Oriente y Vallarta; así como en los asentamientos rarámuri Carlos Arroyo y Carlos Díaz Infante, en las instalaciones del DIF Municipal y, en colaboración con el IMPAS, dentro de su veraneada inclusiva.

Durante las jornadas, las y los asistentes participaron en clases de música, teatro, danza, lima lama, fútbol y natación, además de dinámicas de integración que fomentaron la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo integral.