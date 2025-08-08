Cerrarán módulo Bowí de estación Catedral

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que, a partir del jueves 8 de agosto estará fuera de servicio hasta nuevo aviso, el módulo de credencialización del lado sur de la estación Catedral, por trabajos de mantenimiento en la red.

Para continuar con sus trámites, se invita a las y los usuarios a acudir al módulo del lado norte de la misma estación, donde el servicio se mantendrá de manera habitual.

Bowí agradece su comprensión y reafirma su compromiso de brindar un servicio accesible y eficiente para la ciudadanía.