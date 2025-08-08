Finaliza Gobierno Municipal trabajos de pintura en túnel de la avenida Independencia

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana, así como mejorar la visibilidad de los automovilistas, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, culminó con los trabajos de pintura en el túnel de la avenida Independencia.

Lo anterior, en las paredes del mencionado túnel, desde su inicio en la calle Ojinaga, hasta su culminación en la avenida Niños Héroes, donde se aplicó una base, para posteriormente colocar la pintura de color blanco.

Del color blanco que se aplicó a las paredes del túnel, se cubrió un total de 4 mil 147 metros cuadrados, además, en la entrada y salida del mismo se aplicaron 146 metros cuadrados de pintura color café, aunado a 52 metros cuadrados de amarillo tráfico.

Estos trabajos se efectuaron durante el turno nocturno para evitar entorpecer el tráfico vehicular de la zona, en un horario de 10:00 pm a 4:00 am, desde el pasado jueves 31 de julio y se culminaron el jueves 7 de agosto.